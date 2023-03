Bande dessinée – Amélie Strobino raffole des créatures légendaires L’autrice genevoise présente son nouvel album au Salon du livre. Rencontre. Philippe Muri

Les principaux personnages de «Pourquoi les vouivres raffolent des myrtilles» figurent sur la couverture de l’album dessiné par Amélie Strobino. ED HELVETIQ

Depuis l’enfance, les créatures légendaires la passionnent. Cette fascination pour les mythes et légendes, Amélie Strobino la transpose dans ses albums. Au Salon du livre, l’autrice genevoise vient présenter son nouvel opus, «Pourquoi les vouivres raffolent des myrtilles». Une bande dessinée jeunesse aux couleurs chatoyantes, dans laquelle cette trentenaire met en scène des dragons féminins aux formes multiples et aux pouvoirs magiques. À Palexpo, elle évoquera aussi lors d’une table ronde la bourse d’aide à la création en BD de la Ville et du Canton de Genève, qu’elle a obtenue en 2021.