Nouvel horaire CFF – Améliorations du RER Vaud et des liaisons avec le Tessin Le nouvel horaire des CFF entrera en fonction le 13 décembre 2020. D’ici là, il faudra s’attendre à des restrictions de l’offre à cause de la pénurie de conducteurs.

Pour présenter le prochain horaire, les CFF ont organisé cinq conférences de presse régionales en train. Pour la Suisse romande, elle s’est tenue entre Genève et Fribourg dans un des nouveaux trains Duplex grandes lignes qui circuleront entre Genève et St-Gall. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le changement d’horaire CFF du 13 décembre apportera des améliorations en Suisse romande, dont de meilleures liaisons vers le Tessin et Milan et la prolongation du RER Vaud. Certains éléments seront mis en œuvre avec du retard en raison de la pandémie.

D’ici au 13 décembre, des restrictions de l’offre seront nécessaires en raison de la pénurie de conducteurs de train, aggravée encore par la pandémie de coronavirus, avertissent les CFF mercredi dans un communiqué. Qui annoncent par ailleurs que l’offre initiale du Léman Express ne pourra être rétablie qu’en avril 2021.

Temps de parcours réduits

Pour le reste, le changement d’horaire sera marqué par la nouvelle liaison ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), achevée après 28 ans de travaux. L’ouverture du tunnel de base du Ceneri rapprochera notamment la Suisse romande d’une partie du Tessin.

Les temps de parcours seront réduits: le trajet Lausanne – Lugano durera 4h14 heures, soit 18 minutes de moins. Le parcours Neuchâtel – Lugano passera de 4 heures à 3h32 en 2021.

En trafic international, les liaisons avec Munich seront intensifiées: six trains par jour relieront Zurich et Munich en quatre heures avec les nouveaux trains Giruno.

RER jusqu’à Aigle

Les nouvelles rames Duplex Grandes Lignes assureront dès le 13 décembre la majorité des trains InterCity entre Genève Aéroport et Saint-Gall, via Lausanne, Fribourg et Berne. Elles proposeront jusqu’à 360 places assises supplémentaires par convoi. En parallèle, la ligne du Simplon accueillera plus de trains à deux étages.

En trafic régional, des améliorations progressives sont prévues. Dès le 13 décembre 2020, Aigle sera desservie chaque demi-heure par les trains des lignes S2 et S5 du RER Vaud. Les connexions à Lausanne, ainsi que la desserte des gares de Villette, Rivaz, St-Saphorin et Bossière, seront modifiées

Améliorations ponctuelles

De nouvelles rames FLIRT seront mises en circulation sur le RER Vaud dans le courant de l’an prochain. La ligne S22 reprendra les liaisons d’heures de pointe entre Vallorbe et Lausanne. Sur la ligne S30 du RER Fribourg, la cadence à la demi-heure est prolongée en soirée et toute la journée les week-ends entre Fribourg et Yverdon-les-Bains.

Le Verbier Express qui permet aux skieurs de se rendre dans la station valaisanne depuis l’Arc lémanique sans changement jusqu’au Châble (VS) reprendra du service l’hiver prochain les samedis, dimanches et jours fériés, du 19 décembre au 5 avril 2021.

Huit mois d’interruption

Les travaux d’assainissement de la ligne Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds nécessiteront l’interruption totale de la ligne durant huit mois en 2021: du 1er mars au 31 octobre, les trains seront remplacés par un service de bus de substitution.

Afin de permettre la mise à niveau des quais de la gare de Cully, dès lundi prochain jusqu’au 1er avril 2021, l’horaire sera allégé sur la ligne Lausanne – Brigue, notamment en soirée entre Vevey et Lausanne.

Enfin, dans le cadre des travaux de Léman 2030, le trafic entre Genève-Aéroport et Lausanne ainsi qu’entre Fribourg et Berne sera modifié durant certains week-ends en 2021. Des horaires spéciaux seront mis en place.

ATS/NXP