Amélioration massive de l’offre en transports publics dans le canton

Des bons de 100 francs pour les abonnés du LEB

Le geste était souvent évoqué, et même ardemment espéré par les usagers du LEB, lassés des perturbations de l’horaire à répétition. Il va se concrétiser. Les Transports publics lausannois (TL), qui gèrent la ligne depuis 2014, ont annoncé vendredi que les détenteurs d’un abonnement sur la ligne du LEB recevront prochainement un bon de 100 fr. à faire valoir sur un nouvel abonnement. «Le gage de notre engagement à apprendre de nos expériences et de notre volonté de travailler sans cesse pour atteindre nos objectifs de qualité», a expliqué le nouveau responsable du LEB, Olivier Bronner, lors d’une partie officielle à Échallens.



Car la ligne était en fête ce jour-là. Dès le matin, les premiers voyageurs ont été accueillis avec des petits pains au chocolat, tandis qu’à leur retour des hôtesses les attentaient sur les quais des gares de Sugnens, Échallens, Assens et Les Ripes. Quatre gares retenues car récemment rénovées et réaménagées, notamment en prévision de l’introduction de la nouvelle cadence 15 minutes jusqu’à Échallens. «Un changement qui facilitera considérablement le recours aux transports publics, puisqu’il supprime presque la nécessité de regarder l’horaire ou sa montre», a souligné la conseillère d’État Nuria Gorrite. Les passagers ont aussi reçu à cette occasion des exemplaires du nouvel horaire, qui entrera en vigueur le 11 août prochain. Ce doublement de la cadence aura des conséquences dans tout le Gros-de-Vaud: il nécessitera l’adaptation des horaires d’une ligne de bus TL - la 415 - et de treize lignes de cars postaux. Les «trous» existant encore aujourd’hui dans l’horaire à certaines heures seront aussi supprimés, tandis que les trains directs mueront en deux trains appelés «de renfort», qui circuleront aux heures de pointe entre Lausanne et Cheseaux ou Assens.



La grande étape suivante pour la ligne sera la mise en service du tunnel sous l’avenue d’Échallens, toujours prévue en décembre 2021. Enfin, les responsables planchent déjà sur la suite: l’enterrement de la ligne à Étagnières à l’horizon 2025-2027, puis l’introduction de la cadence 10 minutes aux alentours de 2030.