AVC et traumatismes crâniens – Améliorer sa vie après une atteinte au cerveau En Suisse, une personne sur six a, ou aura, été victime d’un accident vasculaire cérébral ou d’un traumatisme crânien au cours de sa vie. La neurorééducation vise à redonner à ces individus la plus grande autonomie possible. Elisabeth Gordon en collaboration avec Planète Santé

Selon la zone affectée par la lésion, le cerveau est incapable d’accomplir certaines tâches. Il faut donc le rééduquer, même pour les actions les plus simples. Getty Images

Chaque année, 16’000 Suisses subissent un accident vasculaire cérébral (AVC) et environ 5000 un traumatisme crânien. Grâce aux avancées de la médecine et de la neurochirurgie et à la mise en place de services de réanimation spécialisés, de plus en plus de personnes survivent à ces attaques qui provoquent des lésions dans le cerveau. Toutefois, elles en gardent souvent des séquelles qui entravent leur qualité de vie, voire les handicapent.

D’où l’importance de la neurorééducation, qui a pour objectif «d’améliorer la récupération des patients, d’augmenter leur autonomie et, pour les individus en activité, de favoriser l’insertion professionnelle», précise la Dre Karin Diserens, médecin adjointe au Service de neurologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et cheffe de l’Unité transversale de neurorééducation aiguë.