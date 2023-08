Aménagement du territoire genevois – Académie du Servette aux Evaux: la Fondation du parc fait recours Le conseil de fondation qui gère la zone sportive et de loisirs s’oppose à la décision de justice qui invalidait les autorisations de construire. À l’interne, les communes sont divisées. Caroline Zumbach

L’éventualité d’un déménagement provisoire de l’Académie du Servette aux Evaux divise. LUCIEN FORTUNATI

Et de deux. Après le Canton, c’est au tour de la Fondation des Evaux de s’opposer au jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin, qui compromet sérieusement le déménagement provisoire de l’Académie du Servette FC au parc des Evaux.



Pour mémoire, ce jugement annule les autorisations de construire délivrées par l’État pour la réalisation de ce projet. La juge a estimé que le plan de mobilité autour de la future académie était insuffisant.



Selon nos informations, le conseil de fondation des Evaux s’est réuni le 14 août en présence des représentants des communes de Bernex, Confignon, Onex, Lancy et de la Ville de Genève. À la suite de discussions animées (lire ci-dessous), la décision de s’opposer à la décision de justice a été prise par deux voix pour, deux abstentions et une opposition.