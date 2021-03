Aménagement du territoire

Où est passée la LAT?

On a encore trop de terres agricoles; le Pays de Vaud peut donc continuer à bétonner de Bussigny à Orbe en passant par Villeneuve et creuser un peu plus le Mormont. La déesse croissance est très forte avec ses addictives applications de 5e génération.

Il y a une dizaine d’années, des entreprises de biotechnologie cherchant des locaux, j’avais proposé aux autorités un emplacement pour quelques 20’000 personnes et locaux ne nécessitant aucun m2 de terre agricole. On aurait pu réfléchir… un élu avait traité mon projet d’utopie, un beau compliment.Avant de songer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, on pourrait commencer par ne pas les augmenter. Hélas cette lapalissade est difficile à comprendre, donc «Bétonnons en chœur le pays romand…» en souvenir de Jaques-Dalcroze.