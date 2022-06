Hockey sur glace – Amère déception pour Théo Rochette au Canada L’équipe du Vaudois a perdu le cinquième et dernier acte de la demi-finale de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec. Emmanuel Favre

Théo Rochette et les Remparts ont été éliminés sur un but encaissé dans la dernière minute contre les Cataractes de Shawinigan. DR/Remparts de Québec

Le Vaudois Théo Rochette (20 ans) a vécu une amère déception dans la nuit de mercredi à jeudi avec les Remparts de Québec en demi-finale de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ). Devant les 14’563 spectateurs présents au Centre Videotron, le capitaine du club de la Vieille Capitale n’a pas été en mesure d’empêcher la victoire des Cataractes de Shawinigan dans le cinquième et dernier acte de la confrontation (3-5). Une issue d’autant plus abrupte que le but de la victoire a été inscrit à 47’’7 du coup de klaxon. Et que l’équipe entraînée par l’ancien gardien légendaire Patrick Roy s’était forgée un avantage de deux buts dans le tiers médian (3-1).

Un Suisse sera cependant engagé dans la finale de la LHJMQ qui mettra aux prises les Cataractes aux Islanders de Charlottetown. Le joueur de centre tessinois Lorenzo Canonica (18 ans), qui a été crédité d’un assist en douze rencontres éliminatoires, est un membre de la formation de Shawinigan.

Saison fumante

Quant à Rochette, qui est au bénéfice d’un contrat en faveur du Lausanne HC en National League pour l’exercice 2022-2023, il a très probablement disputé sa dernière partie avec les Remparts. Ignoré aux repêchages de 2020 et de 2021 par les organisations de NHL, le Suisse est encore éligible à la draft qui se tiendra au Centre Bell de Montréal les 6 et 7 juillet 2022. Mais il est rare qu’un club de la ligue professionnelle nord-américaine choisisse un patineur de 20 ans.

Le Vaudois sort cependant d’une saison 2021-2022 fumante. Il a récolté 99 points en 66 matches (33 buts) dans la portion régulière du calendrier. Et il a noirci à dix reprises (2 goals) la feuille des compteurs en 13 rencontres éliminatoires.

Selon plusieurs observateurs de la LHJMQ, il ne serait pas étonnant que Rochette soit invité à un camp d’entraînement par l’une des 32 équipes de NHL durant l’été afin d’y être évalué.



Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 10 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

