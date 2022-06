Pourquoi le peloton reste-t-il un royaume si blanc?



C’est une très bonne question (elle sourit). Pourquoi le peloton est encore si blanc et le cyclisme encore très masculin? Ce sont des grands thèmes qui nous occupent aujourd’hui à l’UCI. Il nous reste beaucoup de travail ces prochaines années. En termes d’inclusion et de diversité, nous nous devons d’avoir un sport qui soit beaucoup plus représentatif car tout le monde fait du vélo. Nous travaillons activement avec notre Centre mondial du cyclisme (CMC) qui accueille et développe des athlètes à travers le monde. Ils profitent de toute l’expertise pour devenir des champions, à l’image de Biniam Girmay, qui a été détecté en Afrique par le CMC. Et qui est devenu le premier Africain à gagner une grande classique belge, puis une étape du Giro.