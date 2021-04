Crise du coronavirus – Amitiés au temps du Covid: la force du premier cercle Remparts psychologiques, fournisseurs officiels de bons moments, anti-blues en libre-service… même tenus à bonne distance depuis un an et toujours sous gros temps de pandémie, les bons potes semblent nous sauver de tous les maux. Enquête. Juliane Monnin

«Devant toute crise, nous avons deux options: faire le dos rond en attendant que ça passe ou s’obliger à un maximum de créativité et de combativité. Je préfère la deuxième voie. L’amitié est toujours à réinventer, tout autant que l’amour.» - Charles Pépin, auteur de La rencontre, une philosophie (Ed. Allary) Trésor Films/EuropaCorp/Marion Cotillard et Laurent Lafitte dans «Nous finirons ensemble»

«I’ll be there for youuuuu!» Est-ce que les liens amicaux de la bande de Friends, des Petits Mouchoirs ou encore de Riverdale auraient survécu à cette année de pandémie? Comment Carrie Bradshaw, de Sex and the City, aurait-elle décrit le manque d’interactions sociales avec ses BFF durant le Covid ou, pire, les bavardages entre copines avec le port du masque en continu? Précédemment, dans la vraie vie, et depuis le temps heureux des apéros Zoom - comptoirs éphémères et digitaux -, les bons moments comme les plus durs se sont succédé.