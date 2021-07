Requérants d’asile déboutés – Amnesty veut l’arrêt des renvois vers l’Afghanistan Les sections suisse et allemande de l’ONG de défense des droits humains appellent à cesser l’expulsion de migrants vers Kaboul, en raison de la situation politique qui y prévaut.

La Suisse assure la protection de 84% des migrants venus d’Afghanistan. Elle prévoit d’en renvoyer 140 en 2021. KEYSTONE

Amnesty International dénonce les décisions des autorités suisses et allemandes de renvoyer des requérants d’asile en Afghanistan. Compte tenu de la situation politique du pays, les sections suisse et allemande d’Amnesty appellent à cesser immédiatement le renvoi des migrants.

«C’est irresponsable d’expulser à l’heure actuelle des personnes en Afghanistan», a déclaré la directrice d’Amnesty International Suisse Alexandra Karle dans un communiqué lundi. Avec le retrait des troupes de l’OTAN et la progression des talibans, rien ne permet d’assurer la sécurité et la stabilité des requérants d’asile venus de ce pays, estime l’organisation de défense des droits humains,.

Principe de non-refoulement

Si la Suisse assure la protection de 84% des migrants venus de ce pays, elle prévoit néanmoins d’en renvoyer 140 en 2021. Du côté de l’Allemagne, les autorités opéreront dès mardi un renvoi collectif vers Hindukusch. Des décisions que l’organisation ne tolère pas car «aucune région n’est sûre là-bas, pas même Kaboul, la capitale».

Vingt provinces sont actuellement touchées par les affrontements entre les forces armées du gouvernement et les talibans. Amnesty International considère qu’en expulsant des personnes vers l’Afghanistan, les autorités suisses et allemandes violent le principe de non-refoulement et le droit international.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.