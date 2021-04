Arts visuels – Amour, vie et espoirs au MCBA Ouvert depuis dix-neuf mois – on ne compte pas les pauses forcées – le Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne vibre à tous les étages. Balade critique. Florence Millioud-Henriques

«Matières en lumière, sculptures de Rodin à Louise Bourgeois» propose une soixantaine de pièces dans une seule salle pour prendre la mesure de la diversité. Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne

C’est comment un musée des beaux-arts qui propose cinq expositions en parallèle? Il y a peu encore, Lausanne n’avait pas la réponse! Le sien n’est ouvert dans ses murs de Plateforme10 que depuis dix-neuf mois et c’est sans compter les pauses forcées dues à la pandémie. On se souvient qu’à l’épisode 1, au printemps dernier, l’accrochage des collections permanentes avait vécu le temps d’un vernissage avant d’être mis sous cloche dès le lendemain et pour trois mois.

On revoit ces images tristes d’œuvres emballées comme dans une maison vide abandonnée par ses propriétaires. Et… aux épisodes 2 et 3, le Musée cantonal des beaux-arts (MCBA) n’a pas fait exception. Comme d’autres, il a jonglé entre les fins abruptes d’exposition, les prolongations inespérées et les reports.