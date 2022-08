Star de cinéma – Ana de Armas a Marilyn dans la peau Il aura suffi d’une poignée de rôles pour qu’elle devienne la nouvelle coqueluche de Hollywood. À 34 ans, l’actrice cubaine relève le délicat défi d’incarner Marilyn Monroe dans une production Netflix, sous les yeux (déjà) intransigeants des fans de l’icône. Jennifer Segui

La comédienne a décidé de se lancer dans le métier à 12 ans. Deux ans plus tard, elle était admise au Théâtre national de Cuba. AFP / TOLGA AKMEN

«Trop sexuelle», «trop Cubaine». Le choix d’Ana de Armas pour interpréter Marilyn Monroe, disparue dans des circonstances troubles le 4 août 1962, il y a tout juste soixante ans, suscite les critiques. Pourtant seule la bande-annonce de «Blonde», d’Andrew Dominik, a été diffusée la semaine dernière. Le film est annoncé sur Netflix pour le 23 septembre prochain. L’aspect jugé provoquant du long-métrage (il est interdit aux moins de 17 ans) et le léger accent cubain de l’actrice ont été décriés par les fans puristes du sex-symbol de l’Amérique triomphante, devenue un mythe. Comme si Marilyn, morte au sommet de sa gloire et de sa beauté, était une figure intouchable, figée dans le glamour et les «pou pou pi dou».