Elle boxe ce jeudi à Carouge – Anaïs Kistler soigne le jour et cogne le soir Après une pause rugby et trois opérations, l’infirmière renanaise du CP Carouge a relancé sa carrière. Elle espère confirmer son retour en affrontant la Roumaine Ioana Georgiana Fecioru jeudi. Confidences d’une battante. Pascal Bornand

Anaïs Kistler se dit bien préparée et prête à affronter la Roumaine Ioana Georgiana Fecioru ce jeudi à Carouge. YVAIN GENEVAY

Elle se glisse sous les cordes, sautille comme une puce et enchaîne une série de jabs frénétiques. Poings mitraillette. Yeux revolver. Anaïs Kistler (34 ans) est dans son monde, seule sur le ring du Club pugilistique de Carouge, devenu son repère depuis deux ans. Plus tard, comme son sparring-partner Bryan Fanga, elle ira taper dans le sac jusqu’à plus faim. Frappes lourdes, trépidantes. Cœur battant. «Elle possède une volonté de fer», souffle Giorgio Costantino, son coach.