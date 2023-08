Analyse bancaire – Vaud à la septième place du classement de la compétitivité Selon une étude d’UBS, le canton arrive en tête des Romands, mais il reste loin derrière Zoug en matière de compétitivité. L’écart est significatif, selon le Centre patronal. Alain Detraz

Les grandes entreprises cotées en Bourse, telles que Nestlé, sont bien plus nombreuses en Suisse alémanique. Ce qui bénéficie à la structure de l’économie, selon le Centre patronal. KEYSTONE/Christian Beutler

Devant Bâle-Ville et Zurich, Zoug est le plus compétitif des cantons de Suisse. C’est ce que concluait dernièrement l’étude d’UBS «L’indicateur de compétitivité des cantons» (ICC 2023). Dans ce classement, les Romands se trouvent à la traîne, puisqu’ils ne sont que deux à figurer dans les dix premiers. En recul d’une place par rapport à l’édition précédente, Vaud ouvre la marche, mais en septième place, devant Genève (8e). Le Valais et le Jura occupent les dernières places de ce classement.

Selon UBS, le canton de Vaud se situe à hauteur d’homologues tels qu’Argovie, Schwytz ou Bâle-Campagne, mais reste toutefois «à un niveau de compétitivité élevé». L’étude classe les cantons en fonction de 57 indicateurs qui se regroupent en «huit piliers de compétitivité: structure économique, innovation, capital humain, marché du travail, accessibilité, bassin de réception, environnement de coûts et finances publiques». L’ICC mesure ainsi le potentiel de croissance économique d’un canton sur le long terme.

L’innovation en point fort

C’est dans le domaine de l’innovation que Vaud récolte sa meilleure note, en figurant au quatrième rang. Au total, le canton réunit 75,5 points. Comparés aux 100 points donnés à Zoug, on mesure l’écart qui sépare le podium de ce classement. UBS explique que certains cantons ont perdu en attractivité en lien avec l’acceptation de l’impôt minimal de 15% sur les entreprises de l’OCDE. La disponibilité de logements abordables et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée pèsent aussi sur la note finale.

«On a souvent raison de saluer le miracle économique du canton de Vaud, mais il ne faut pas non plus se bercer d’illusions.» Christophe Reymond, directeur général du Centre patronal

Au Centre patronal, le directeur général, Christophe Reymond, suit l’établissement de ce type de classements avec intérêt. Il prend acte de l’avance prise par le trio de tête présenté par l’ICC 2023. «On a souvent raison de saluer le miracle économique du canton de Vaud, mais il ne faut pas non plus se bercer d’illusions, dit-il. Ce classement confirme la distance considérable qui nous sépare des cantons les plus performants.»

Entreprises structurantes

Christophe Reymond explique cet écart en partie par la présence des géants de l’économie suisse dans les trois cantons de tête. «Nous avons quelques grandes sociétés cotées en Bourse, à commencer par Nestlé, ou Swissquote, mais nous sommes loin de Bâle ou de Zurich, juge-t-il. Or ces grandes entreprises sont des éléments structurants d’un tissu économique.»

Au crédit du canton de Vaud, le patron des patrons loue toutefois «l’immense avantage de sa centralité» ainsi que le capital humain, en lien notamment avec les filières de formation. Soucieux des questions fiscales, Christophe Reymond constate, tout comme l’étude ICC, un certain nivellement à la suite de l’acceptation d’un impôt minimal pour les entreprises. Un point qui était plutôt favorable à Vaud, mais qui va s’estomper. «Cela ne nous aide pas: le Conseil d’État prévoit une augmentation de la fiscalité des personnes morales», dit-il.

