À mi-mai 2021, la Ville de Lausanne annonçait la découverte d’une ancienne pollution aux dioxines dans le centre et le nord de la ville. Plusieurs campagnes d’analyses de sols ont ensuite été entreprises dans le canton.

Suite à la découverte d’une pollution des sols aux dioxines à Lausanne en 2021, le Canton de Vaud a mené des analyses à proximité des anciennes usines d’incinération de Payerne, Penthaz, Puidoux, Yverdon-les-Bains et autour de la Satom à Monthey, en Valais. Les résultats sont rassurants: les valeurs limites édictées par la Confédération ne sont pas dépassées.

Pour chaque site, les points d’analyses ont été définis à des endroits où les sols sont potentiellement les plus impactés par les émissions passées des usines. À savoir dans des zones de retombées des fumées, exposées aux vents dominants et où les sols n’ont pas été remaniés, explique la Direction générale de l’environnement (DGE) du canton de Vaud mercredi dans un communiqué.

Aucun échantillon analysé ne dépasse le seuil d’investigation de l’OSol pour les dioxines (20 ng I-TEQ/kg MS), à partir duquel des recherches complémentaires doivent être effectuées. Les atteintes portées au sol près de ces usines sont faibles et ne nécessitent en conséquence pas de mesures particulières.

Une campagne d’analyses a également été menée en coordination avec le Canton du Valais aux alentours de l’usine de valorisation thermique de la Satom à Monthey, sur les deux rives du Rhône. Là aussi, les résultats n’indiquent aucune pollution des sols en lien avec l’exploitation de cette usine.

Investigations complémentaires

De nouvelles démarches sont en cours dans la région lausannoise, annonce le Canton. Des investigations complémentaires ont été lancées afin de préciser le périmètre concerné par la pollution des sols et, éventuellement, de mettre à jour la carte des recommandations sanitaires publiée en octobre 2021.

Une étude a par ailleurs été lancée par Unisanté, en collaboration avec le vétérinaire cantonal, afin de mieux comprendre le lien entre la concentration de dioxines dans les sols et leur présence prévisible chez les poules et dans les œufs. Les résultats de ces démarches devraient être connus à la fin de l’été.

Les rapports complets des analyses réalisées autour des anciennes usines d’incinération sont disponibles sur le portail dioxine de l’État de Vaud.

Usine du Vallon en cause

