CONCOURS | 10 x 2 places à gagner – Anatomie d’une chute 24 heures vous offre 10 x 2 places pour le film Anatomie d’une chute, Palme d’Or du festival de Cannes.

Anatomie d’une chute DR

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute: suicide ou homicide? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.

Un film de Justine Triet, avec Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner, Antoine Reinartz

Les billets sont valables pour la séance et la salle de cinéma de votre choix. Sortie officielle en Suisse romande, dès mercredi 23 août 2023.

Informations complémentaires: filmcoopi.ch

Participez gratuitement, jusqu’au dimanche 20 août 2023 à 23h, en remplissant le formulaire: