Carnet noir à Valbroye – Ancien municipal et syndicaliste, Patrick Gander n’est plus Engagé depuis des lustres en faveur de la communauté, Patrick Gander a été fauché par la maladie à 63 ans. Sébastien Galliker

Municipal de 2002 à 2021, Patrick Gander (ici en 2006) a aussi été candidat aux élections cantonales de 2012 pour le Parti socialiste. Patrick Martin – A

«Il est resté combatif jusqu’au dernier moment. Même quand il a dû entrer à l’hôpital le Vendredi-Saint, il pensait ressortir. Mais les derniers jours, il nous disait quand même qu’il en avait ras la casquette». Épouse de Patrick Gander, Myriam peine encore à parler au passé de son mari, emporté par la maladie à seulement 63 ans. Un temps secrétaire syndical chez Unia, l’ancien municipal de Granges-près-Marnand et Valbroye laisse aussi deux fils, leurs conjointes et deux petits-enfants dans la peine, après huit ans de lutte.

Après un apprentissage de forestier-bûcheron, il a travaillé dans sa profession, mais aussi comme chef d’équipe dans une entreprise de construction locale, puis comme installateur sanitaire, avant de devenir syndicaliste dans le Nord vaudois. Engagé pour le bien de la communauté, l’homme avait accédé à la Municipalité dès 2002. À la fusion de Valbroye, il poursuivra son mandat jusqu’en 2021, avant de se retirer en raison de sa maladie.

Bon camarade

«Patrick était un municipal exemplaire. Il amenait d’autres idées autour de la table et ne revenait jamais dessus, même si elles n’avaient pas passé la rampe. Bon camarade, il participait à tous les sujets, y compris ceux qui ne concernaient pas son dicastère», se souvient avec émotion Guy Delpedro, premier syndic de Valbroye. Les deux hommes se rejoignaient volontiers sur leur sensibilité à un traitement équitable entre tous les administrés.

Par ses mandats, le socialiste s’est battu pour l’EMS local au sein de la Fondation Le Pérou et a été le premier président du SDIS Broye-Vully, actif de Cudrefin à Prévonloup. Il a aussi amorcé la fusion du groupement scolaire de Granges et environs (Asiege) avec celui de Payerne et environs (Asipe). Une démarche sur le point d’aboutir. Notamment pour le football ou le théâtre, Patrick Gander s’est encore impliqué à maintes reprises dans la vie des sociétés locales.

