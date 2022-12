Portrait de Pierre Bader – Ancien pompier, le pasteur est au cœur des tragédies humaines Le Corsiéran a repris la coordination de l’Équipe de soutien d’urgence du canton de Vaud, qu’il a cofondée il y a vingt ans. Anne-Sylvie Sprenger ProtestInfo

Le pasteur et ex-pompier Pierre Bader, également coordinateur de l'Equipe de Soutien d'urgence (ESU) du canton. ©Florian Cella/24Heures

Pierre Bader se souviendra encore longtemps de cette matinée du 24 mars 2022, où il est intervenu sur les lieux du drame. Il est environ 7 h, une famille vient de se jeter depuis le balcon de son domicile, à Montreux. Des tragédies humaines et des corps sans vie, ce pasteur et ancien pompier bénévole en a vu plus que de raison.