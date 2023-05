Urbanisme à Vevey – Ancien «village dans la ville», Plan-Dessus s’effrite Résistant à l’érosion et la gentrification, les commerçants du quartier font face à des changements témoignant de vrais enjeux d’aménagement du territoire. Noémie Desarzens

Polat Ozer, gérant du Café du Commerce, tient à son bistrot de quartier. CHANTAL DERVEY

«Un café, s’il te plaît!» Le percolateur fuse et les conversations vont bon train au Café du Commerce. En habitué, Hubert a sa table attitrée. Présent depuis 8 h 30, il est rejoint vers 11 h par des copains pour l’apéro. Trente ans qu’il fréquente les lieux. Le temps de mesurer des gros changements. «Le quartier évolue, on est obligé de faire avec», dit-il en souriant. «C’est pas plus mal», ajoute-t-il, philosophe.