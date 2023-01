Portrait de Pavlina – Ancrée sur terre, la tête dans les étoiles Depuis trente ans, l’artiste peintre n’a de cesse d’explorer les mondes invisibles. Le musée L’Atelier De Grandi à Corseaux lui consacre une rétrospective. Priska Hess

L'artiste peintre Pavlina dans son atelier à Montreux. Marie-Lou Dumauthioz

Elle aime à dire qu’elle a quinze milliards d’années, l’âge estimé de l’Univers. Venant de quelqu’un d’autre, on pourrait croire que c’est pour se donner un air, intriguer. Quand c’est elle qui le glisse, on sait qu’il y a là un émerveillement sincère, existentiel. Depuis presque toujours, Pavlina Semadeni Boroshova, dite Pavlina, s’interroge sur ce qu’est la réalité, la vie, la mort, l’amour, l’humain, le divin dans son mystère infini… En tant que femme, artiste, et mère.