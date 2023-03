Interview cinéma – André Dussollier trépasse du rire aux larmes De «Mon crime» à «En plein feu», le septuagénaire rugit de la comédie au drame. Et meurt à l’écran. «La belle blague!» Cécile Lecoultre

Rencontre avec André Dussollier. TDG/Laurent Guiraud

Juste pour donner une idée de son carnet de bal, André Dussollier, 77 ans, a tourné une trentaine de films durant la dernière décennie, et plus de 150 en cinquante ans de carrière. «Tant que j’ai l’énergie, j’aime me sentir connecté à travers les générations de cinéastes, jeunes ou anciens.» Le rire cabotine un peu. «C’est toujours valorisant d’être désiré.» Et de s’offrir à double, en boulevardier burlesque dans «Mon crime» de François Ozon, en sobre tragédien dans «En plein feu» de Quentin Reynaud.