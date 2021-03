Andrea Binotto, vous n’allez quand même pas nous dire que ce Xamax-SLO est un match comme un autre?

(Il rit) Non, je mentirais si je prétendais cela. Pour être honnête, lorsque l’on m’a dit que le SLO ne comptait plus sur moi, j’ai éprouvé un double sentiment d’amertume et de frustration. Et je ne cache pas que les mois suivants ont été pénibles. Mais depuis le moment où j’ai rejoint Xamax, en janvier, je suis dans un tout autre état d’esprit, plus serein.