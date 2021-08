Derby du Lac à Yverdon – Andrea Binotto ne se sent pas dans la peau du leader Même s’il y a neuf points de différence au classement entre Xamax et Yverdon, le coach des Neuchâtelois s’attend à un match compliqué samedi au Stade Municipal. Christian Maillard

Andrea Binotto se réjouit de jouer ce premier derby dans le Nord-Vaudois où il aurait pu devenir l’entraîneur. Patrick Martin/VQH

Un peu plus et ce samedi au stade Municipal d’Yverdon, il serait parti à gauche plutôt qu’à droite. Et il se serait alors assis sur le banc d’en face. À quoi ça tient! Coach de NE Xamax depuis décembre 2020, Andrea Binotto n’a pas été loin de s’arrêter à mi-chemin et poser ses bagages d’entraîneur dans le Nord vaudois. L’ex-druide de Vidy avait eu en effet des contacts avec Mario Di Pietrantonio avant la nomination de Jean-Michel Aeby, remercié depuis. «C’était durant la période Covid et il est vrai que j’avais eu des discussions alors qu’Yverdon n’avait pas encore été promu, admet celui qui venait d’être remercié par le Stade-Lausanne-Ouchy. À ce moment-là j’avais souhaité me mettre en stand-by en espérant trouver un projet dans la même catégorie que mon ancien club. Je félicite YS pour son ascension et me réjouis de ce premier derby de Challenge League de la saison.»

«J’ai pu voir quelques matches et dans le jeu, il y a de bons joueurs à Yverdon. Je m’attends à un derby très ouvert et engagé.» Andrea Binotto, coach de NE Xamax

C’est dans la tenue d’un premier de classe que les «Rouge et noir» vont défier un néo-promu toujours en quête de point. «Je ne me sens pas du tout dans la peau du leader qui va jouer contre le dernier, ce ne serait pas le bon état d’esprit, nuance un Andrea Binotto prudent. J’ai pu voir quelques matches et dans le jeu, il y a de bons joueurs à Yverdon. Je m’attends à un derby très ouvert et engagé face à un adversaire qui vient de changer de coach et qui se doit de réagir après ces trois défaites.»

L’envie de confirmer

Ses joueurs ont bien compris son message. «On a juste envie de confirmer ce qu’on a fait de bien jusqu’ici sachant que dans cette Ligue, tout le monde va se prendre des points, renchérit Binotto. Si notre contingent a aussi beaucoup bougé, j’ai senti dès l’arrivée des nouveaux qu’il y avait un groupe qui vivait bien ensemble et à l’écoute, bien décidé à faire oublier à nos supporters notre saison passée.»

«Si notre contingent a aussi beaucoup bougé, j’ai senti dès l’arrivée des nouveaux qu’il y avait un groupe qui vivait bien ensemble et à l’écoute.» Andrea Binotto, coach de NE Xamax

Ce public a été déjà très important lors du dernier match des Xamaxiens face à Aarau. «Si on s’est imposé, c’est grâce à nos fans qui nous ont amené cette émotion supplémentaire, ce qui nous avait tant fait défaut l’an dernier.» Ils seront aussi à Yverdon, où Andrea Binotto va parler dans le vestiaire de droite, celui du visiteur…

