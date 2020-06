Un transfert du futur au LHC – Andrea Glauser à Lausanne pour la saison 2021-2022 Le défenseur fribourgeois de Langnau va s’engager avec le Lausanne HC pour la saison d’après. Grégory Beaud

Andrea Glauser a inscrit 31 points en deux saisons passées à Langnau. Keystone



Il est difficile d’y voir clair dans le management lausannois à l’heure actuelle tant les messages sont antinomiques. D’un côté, le club de la Vaudoise aréna semble dans une optique d’économie avec plusieurs joueurs – et non des moindres – ouvertement sur le marché. Ce n’est un secret pour personne que nombre d’éléments grèvent la masse salariale du LHC, et Petr Svoboda ainsi que le nouveau directoire se verraient bien rogner quelques dizaines de milliers de francs ça et là. En vain, pour le moment car l’incertitude liée au coronavirus freine les éventuels acquéreurs.

Dans le même temps, le club vaudois est très agressif sur le marché en vue de la saison 2021-2022. «Ils font des offres à tout ce qui bouge», rigole un proche de différents dossiers chauds.

Cette stratégie semble avoir déjà eu un effet. Selon nos informations, les Lausannois se sont entendus avec Andrea Glauser pour les rejoindre en vue de la saison suivante. Le défenseur fribourgeois de 24 ans évolue à Langnau depuis deux saisons et y disputera un troisième championnat avant le terme de son contrat.

Depuis son arrivée en National League lors de la saison 2014-2015 à Fribourg, l’arrière a disputé 144 matches dans l’élite et totalise 39 points (6 buts). Mais c’est depuis son arrivée dans l’Emmental qu’Andrea Glauser a vraiment montré son potentiel avec 31 points en deux saisons. Ses progrès lui ont d’ailleurs ouvert les portes de l’équipe nationale à plusieurs reprises lors de différents tournois de préparation.

Pour Lausanne, cette signature est intéressante car cinq des huit défenseurs actuellement sous contrat entrent dans la dernière année de leur bail. Seuls Joel Genazzi, Robin Grossmann et Guillaume Anex sont encore liés pour deux ans aux Lions lausannois. Avec Andrea Glauser, Petr Svoboda a signé un joli renfort qui pourrait être intéressant si les enchères pour un Lukas Frick venaient à devenir déraisonnable.

Sous Jan Alston, le Lausanne HC était coutumier de ces «coups» très tôt sur le marché. Les Christoph Bertschy, Joel Vermin ou Cody Almond avaient tous été signés plus de douze mois avant le début de leurs contrats respectifs. Visiblement, le directeur sportif québécois a laissé un héritage au LHC à son départ.