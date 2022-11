Tennis – Andrey Rublev garde la tête froide et s’offre Medvedev Andrey Rublev a battu Daniil Medvedev au bout d’un match d’un niveau inégal mais à la dramaturgie passionnante (6-7, 6-3, 7-6). Mathieu Aeschmann

Andrey Rublev a battu son compatriote après 2 heures 30 de jeu. AFP

Le Masters 2022 tient son premier grand moment de tennis. Andrey Rublev (ATP 7) a frappé un grand coup en dominant son compatriote Daniil Medvedev (ATP 5) au bout d’un tie-break décisif de très haut niveau, venu conclure une empoignade de 2h30. Après Auger-Aliassime et Nadal dimanche, c’est donc le troisième «favori» qui mord la poussière d’entrée à Turin. Un constat prometteur pour la semaine.

Ce derby des Moscovites exilés était l’occasion de se souvenir à quel point leur saison aura été secouée par l’actualité extra-sportive. Fin février, Daniil Medvedev était No 1 mondial et avait déjà empoché 40% de ses points annuels alors qu’Andrey Rublev venait de soulever à Dubaï le plus beau trophée de sa carrière. L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe les plongea ensuite dans l’incertitude, un inconfortable silence (malgré le «peace» inscrit par Rublev sur la caméra dans les Émirats) et une forme de mise au ban (Wimbledon).

Tie-break décisif

Leur année aurait-elle été différente sans la folie impérialiste de Vladimir Poutine? Impossible à dire. Mais Andrey Rublev semble presque cultiver une fragilité à fleur de peau tandis que Daniil Medvedev a petit à petit égaré ce flegme qui le rendait imperméable à la pression. Or ces symptômes d’une usure mentale, les deux hommes les ont encore proposés, lundi après-midi sur le central du Pala Alpitour.

Ce fut d’abord Andrey Rublev qui trouva moyen de perdre une première manche dominée de la tête et des épaules (sept balles de set non converties!). Puis Daniil Medvedev perdait tout seul son rythme au service et ses certitudes en traversant la deuxième manche à discuter avec Gilles Cervara. Les deux hommes luttaient au moins autant avec leurs démons qu’avec l’adversité; ce qui donnait lieu à un spectacle inégal. Ici un échange impressionnant d’intensité, là une faute grossière au pire moment.

Tout cela ne pouvait que se terminer au tie-break, au bout d’un troisième set traversé sur un fil. Un moment de vérité qui allait finalement sourire à Andrey Rublev, récompensé de son insatiable envie d’avancer à sa cinquième balle de match (9-7). Un succès qui, il faut le lui souhaiter, pourrait avoir le pouvoir de l’apaiser.

