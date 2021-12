Football – Andy Laugeois: «La Super League est à la portée du SLO» Après avoir renoué avec la victoire, samedi contre Wil (2-1), le Lausannois est plus convaincu que jamais que son équipe a tout pour jouer la promotion. André Boschetti

Aarau et Winterthour ont fait forte impression à Andy Laugeois. Eric Lafargue

Une victoire et ça repart. Celle qu’a obtenue, samedi, Stade-Lausanne-Ouchy est de celles qui peuvent marquer une saison. A la peine depuis la fin d’un 1er tour où ils occupaient la deuxième place du classement de Challenge League à deux petites longueurs seulement du leader, les Lausannois ont profité de la venue de Wil à la Pontaise pour inverser une tendance qui devenait un peu préoccupante.

Trois points, pris de surcroît avec un homme de moins dès la 25e minute – expulsion logique du gardien Justin Hammel pour une faute de dernier recours –, qui replacent le SLO en embuscade à mi-parcours. «C’est vrai, sourit Andy Laugeois, cette victoire nous fait beaucoup de bien après un 2e tour très compliqué. Elle est d’autant plus réjouissante que nous l’avons arrachée après avoir dû jouer plus d’une heure en infériorité numérique.»

Une chute vertigineuse (de 2e à 9e et avant-dernier avant d’affronter le FC Wil) que le milieu stadiste a un peu de peine à expliquer. «L’élimination, à Bienne, en huitièmes de finale de Coupe de Suisse a certes été un choc pas simple à digérer, mais elle ne peut pas être la seule cause de ce fléchissement. Peut-être aussi qu’en début de saison, le fait d’avoir de nouveaux attaquants que nos adversaires ne connaissaient pas a joué un peu en notre faveur. Des atouts qu’ils ont ensuite étudiés pour mieux réussir à les annihiler.»

Un 2e tour compliqué

Une explication plausible puisque le SLO n’avait inscrit que trois petits buts en huit sorties avant la résurrection de samedi. «Heureusement pour nous que le championnat est incroyablement serré cette année, continue Andy Laugeois, car dans un contexte plus «normal», une telle série négative aurait pu nous être fatale. Cela dit, même si nous avions perdu contre Wil, je serais resté convaincu que la promotion était encore jouable pour nous. Alors maintenant, avec ces trois unités supplémentaires et un retard de seulement huit points sur le leader, la Super League est vraiment un objectif à notre portée.»

«Au printemps prochain, un passage à vide comme celui que nous venons de vivre nous condamnerait irrémédiablement» Andy Laugeois, milieu de terrain du SLO

Mais pour continuer de rêver le plus longtemps possible d’une promotion au sein de l’élite qui semblait utopique il y a encore deux ans, le SLO devra impérativement faire preuve de beaucoup plus de constance que lors de cette première partie de championnat. «Au printemps prochain, un passage à vide comme celui que nous venons de vivre nous condamnerait irrémédiablement, convient le Français. Mais avec les qualités qu’a ce groupe et le fond de jeu qui est le nôtre, je doute qu’une telle mésaventure se répète.»

Un derby vaudois pour recommencer

Mais pour décrocher le promotion directe, ou le strapontin de barragiste, Andy Laugeois prévoit une lutte acharnée entre les cadors. «Sur ce que j’ai pu observer jusque-là, conclut-il, Aarau et Winterthour sont les deux équipes qui m’ont fait la meilleure impression.»

A vérifier dès la reprise, fin janvier à Yverdon, où le SLO entamera son année de tous les espoirs par un derby vaudois de tous les dangers contre le club avec lequel il partage justement le même nombre de points.

