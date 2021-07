CONCOURS | 25 x 2 billets à gagner – Andy Warhol – Pop Art Identities 24 heures vous offre 25 x 2 billets pour l’expositions «Andy Warhol – Pop Art Identities» du 10 juin au 29 août 2021, à l’Auditorium Stravinski, 2m2c, Montreux.

Andy Warhol – Pop Art Identities DR

L’exposition vise à relire le parcours artistique de Warhol à partir de deux points précis: sa volonté de transformer ses faiblesses en forces et son aspiration à être vu comme un témoin de son «ici et maintenant».

Plus de 160 œuvres originales nous font comprendre comment les idées de Warhol masquaient des stratégies créatives précises qui, dans certains cas, se nourrissaient du hasard et cachent une sorte d’acceptation du destin, d’une force mystérieuse et impensable qui régule l’existence.

