Femmes au pouvoir – Angela Merkel, Anne Hidalgo, chassé-croisé politique Angela Merkel, bientôt ex-chancelière allemande, Anne Hidalgo, peut-être future présidente française: leur ascension tient de l’exemplarité. Géraldine Savary

Dans le jeu des ressemblances, notons l’itinéraire d’Angela Merkel et d’Anne Hidalgo, qui, à défaut d’être identique, est fait du même béton. À savoir: un monde d’hommes dans lequel elles manifestent une opiniâtreté à exister, à cravacher sans vagues ni galop, puis à saisir toutes les occasions que les appareils de partis ou l’alignement des étoiles leur offrent. Getty Images

L’une va faire ses adieux à la chancellerie allemande et aux scènes internationales. L’autre vient d’annoncer sa candidature à la présidentielle française. Angela Merkel et Anne Hidalgo se croisent sans se rencontrer dans l’actualité du mois de septembre.

Angela Merkel née Kasner s’est propulsée d’une jeunesse est-allemande aux plus hautes fonctions du plus puissant pays de l’Union européenne. Enfant, elle se balade dans les forêts sombres qui bordent la cure de son père pasteur. De Templin, ville du nord-est de l’Allemagne qu’elle délaisse pour Leipzig et des études de physique, on retiendra son tout petit quartier médiéval, son église baroque, et ses barres d’immeubles soviétiques aujourd’hui peintes avec des couleurs gaies mais qui font toujours triste.