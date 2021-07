Diplomatie – Angela Merkel reçue par Joe Biden pour des adieux amicaux Malgré les inondations qui touchent l’Allemagne, la chancelière s’est malgré tout pliée aux obligations à Washington pour sa dernière tournée diplomatique.

La chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Joe Biden, jeudi 15 juillet 2021 à la Maison-Blanche, à Washington. Getty Images via AFP

Ce devait être avant tout une tournée d’adieu amicale, mais la visite d’Angela Merkel à Washington jeudi, sa dernière en tant que chancelière, a été endeuillée par les catastrophiques inondations en Allemagne.

Depuis Washington, la chancelière allemande s’est dite «profondément touchée» par cette tragédie qui a fait, au dernier bilan, 59 morts en Allemagne, tandis que le président américain Joe Biden lui a présenté ses «sincères condoléances» lors d’une conférence de presse commune.

Mais c’est à distance qu’elle a vécu ce «jour de peur, jour d’angoisse, jour de désespoir», et qu’elle a vu s’aggraver une catastrophe dont elle redoute que l’ampleur réelle ne soit connue que «dans les prochains jours».

68 morts

Angela Merkel, qui en 16 ans de mandat aura fréquenté pas moins de quatre présidents américains, était attendue à Washington pour des adieux amicaux, marquant le retour au beau fixe, ou presque, des relations bilatérales après le tumultueux mandat de Donald Trump, qui avait fait de la chancelière l’une de ses cibles de prédilection.

Elle est la première dirigeante européenne accueillie à la Maison-Blanche depuis l’élection de Joe Biden, et ce dernier organise jeudi en son honneur un dîner officiel, avec par exemple les anciens secrétaires d’État américains Hillary Clinton et Colin Powell.

Mais sa visite a donc pris rapidement une tournure amère, à mesure que grimpait en Allemagne le bilan des inondations, la pire catastrophe naturelle dans le pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans toute l’Europe, le dernier bilan était de 68 morts, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas étant les autres pays les plus touchés.

Nord Stream 2

La chancelière s’est malgré tout pliée aux obligations du jour, petit-déjeunant avec la vice-présidente Kamala Harris, et recevant, en toge, un doctorat d’honneur à l’université Johns Hopkins. Joe Biden et Angela Merkel ont profité de cette dernière rencontre officielle pour célébrer une relation radicalement apaisée.

Si les deux dirigeants ont rivalisé de démonstrations d’amitié – Joe Biden louant le partenariat «toujours plus fort» entre les deux pays, Angela Merkel estimant que les États-Unis étaient «plus qu’un partenaire, un pays ami» – ils n’ont pas fait part d’avancées sur le contentieux le plus délicat entre les deux pays: Nord Stream 2.

Ce gazoduc relie la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique sans passer par l’Ukraine. Il est soutenu par Berlin, mais très critiqué à Washington et en Europe de l’Est, où l’on craint qu’il ne donne à Moscou un levier trop puissant sur ses voisins, et en particulier sur Kiev. «Même de bons amis peuvent ne pas être d’accord», a constaté Joe Biden.

Berlin prêt à «réagir»

«Bien que j’aie réaffirmé mon inquiétude à propos de Nord Stream 2, la chancelière Merkel et moi partageons absolument la conviction qu’il ne faut pas laisser la Russie utiliser l’énergie comme une arme pour contraindre ou menacer ses voisins», a indiqué le président démocrate lors de leur conférence de presse conjointe. La chancelière a elle aussi reconnu des «points de vue différents» et affirmé que l’Ukraine devait bien rester un «pays de transit» pour le gaz naturel.

Berlin est prêt à «réagir» si la Russie ne respecte pas ce principe, a-t-elle dit, sans rentrer dans les détails et en précisant que toute réponse se ferait certainement à l’échelle européenne. Au-delà du sujet ukrainien, bien qu’amicale, la relation entre Washington et Berlin n’est pas tout à fait sans nuages, au moment où Joe Biden s’emploie à ranimer les relations transatlantiques.

De manière générale, Joe Biden «a besoin qu’Angela Merkel, et surtout son successeur, ait une attitude moins bancale face à la Russie et à la Chine», selon Sudha David-Wilp, du German Marshall Fund, un centre d’études des relations transatlantiques. Washington aimerait que la première économie européenne, si soucieuse de ses opulentes exportations, mette en sourdine ses intérêts commerciaux au profit d’une attitude diplomatique plus agressive.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.