Fin de règne – Angela Merkel, son dernier combat avant la sortie La chancelière impose aux Länder un projet de loi qui renforce son pouvoir durant la crise sanitaire. Elle veut éviter une fin de mandat chaotique et quitter la vie politique en restant populaire. Christophe Bourdoiseau, Berlin

En reprenant la main sur les Länder dans la gestion de la pandémie, Angela Merkel veut régler la crise sanitaire avant son départ en septembre. Berlin, 16 avril 2021. keystone

Pas question, disait-elle en 1998, de «finir une carrière politique comme une épave». À cinq mois des élections, Angela Merkel veut une sortie digne et la tête haute. Elle veut être la seule, parmi les chefs d’État et de gouvernement en Europe, à quitter ses fonctions sans être chassée par les urnes et en restant populaire!

Pour cela, Merkel a démontré ce vendredi qu’elle se battrait jusqu’à la fin de son quatrième mandat malgré le marasme dans lequel se retrouve actuellement son parti, la CDU. Pour sauver le pays d’une catastrophe sanitaire, elle a défendu devant les députés Bundestag son projet de loi renforçant son pouvoir sur les länder dans la gestion de la crise sanitaire. C’est un tournant dans la politique sanitaire de l’Allemagne qui faisait confiance jusqu’à présent aux «vertus du fédéralisme».