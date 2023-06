CEP sur Credit Suisse

Il ne faudra pas rater les vrais responsables de la débâcle

La commission d’enquête parlementaire (CEP) n’aura pas dans le viseur Credit Suisse et ses dirigeants, mais bien les Autorités fédérales, soit le Conseil fédéral, la Banque nationale suisse (BNS) et l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA). C’est la loi, dont acte. En fine politique et responsable éprouvée, Isabelle Chassot, présidente de la CEP, prend soin de l’expliciter d’emblée: «Il y a d’autres instruments pour analyser la responsabilité des banques et des banquiers.»