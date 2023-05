Animaux

Des propriétaires de chien trop souvent irrespectueux

Je suis une coureuse à pied et également propriétaire d’un chien. Il m’arrive donc tous les jours de me promener et courir en forêt, en campagne et chaque jour je croise des chiens non tenus en laisse, alors que nous sommes en pleine période de couvaison pour les cervidés et autre faune de nos forêts et campagnes. Les propriétaires doivent le savoir, mais aussi le respecter! Leurs canidés ont l’obligation d’être tenus en laisse, qu’ils soient petits, gros, gentils, méchants.