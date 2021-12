Nouvelle ministre des Affaires étrangères – Annalena Baerbock, écolo tout feu tout flamme La première femme à la tête de la diplomatie allemande, jeune maman, veut mener une politique étrangère «basée sur les valeurs». Jusqu’où pourra-t-elle aller sans buter sur la réalité? Christophe Bourdoiseau, Berlin

Annalena Baerbock à Bruxelles avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borell, jeudi 9 décembre 2021. keystone-sda.ch



À peine avait-elle prêté serment, mercredi, devant les députés de l’Assemblée fédérale (Bundestag) qu’elle était déjà dans l’avion pour Paris! À 40 ans, Annalena Baerbock est très ambitieuse, voire trop ambitieuse. La liste des défis qui attend la nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères, une mère de deux fillettes de 6 et 10 ans, est longue! Conseiller en relations publiques, son mari officie comme père au foyer pour la soutenir dans sa tâche. «Je pars très tôt le matin de la maison et je reviens très tard. C’est donc mon mari qui s’occupera de l’école, des devoirs et du goûter», a-t-elle confié.