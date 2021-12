Far à Nyon – Anne-Christine Liske sera la nouvelle directrice du festival

La fabrique des arts vivants, le festival far°, à Nyon a choisi sa nouvelle directrice. Le conseil de fondation a nommé Anne-Christine Liske à ce poste, actuelle directrice adjointe des projets artistiques au Théâtre Vidy-Lausanne. Elle remplacera Véronique Ferrero Delacoste, en poste depuis 2010, qui quittera sa fonction en février 2022.

«Avec la volonté de maintenir une ligne artistique à la fois engagée et singulière, le conseil de fondation, accompagné d’un jury externe, a été convaincu par la qualité du projet artistique d’Anne-Christine Liske. Celui-ci est tourné vers les enjeux sociétaux actuels et place au premier plan l’accompagnement artistique et la création», écrit le Conseil du far°.

Anne-Christine Liske est productrice d’arts vivants et curatrice. Elle a d’abord fait des études de droits de l’Europe entre Berlin et Paris, puis obtenu un master en gestion et politique de la culture (Sciences Po Strasbourg) et, plus récemment, un master en études curatoriales de l’Ecole des Beaux-Arts de Leipzig (HGB Leipzig). Avant de s’installer à Lausanne, elle a vécu dans divers pays européens où elle a travaillé dans le domaine des arts vivants.

Une solide expérience

«Elle a une solide expérience dans la production d’arts vivants, dans le travail en équipe et avec divers partenaires. Elle a notamment accompagné des artistes et mis en place des programmations au Festival d’Avignon, à la Monnaie à Bruxelles, à la Schaubühne à Berlin et dans les scènes indépendantes d’arts vivants à Berlin et à Bruxelles», détaille le communiqué du conseil de fondation.

«Je me réjouis fort de réaliser avec l’équipe du far°, les artistes et les publics, un projet artistique transdisciplinaire ouvert et festif pour Nyon et la région», explique la future directrice, citée dans le communiqué.

«Le festival du mois d’août restera un moment important de retrouvailles et de découvertes artistiques (…) Il me tient à cœur aujourd’hui de déployer un projet artistique dans une pensée de durabilité écologique et sociale», a-t-elle ajouté.