Littérature romande – Anne-Frédérique Rochat trompe les modes avec la vraie vie C’est un peu notre Amélie Nothomb, fidèle des rentrées littéraires depuis une dizaine d’années. En 2022, elle surfe sur les projections toxiques des parents sur leurs enfants. Florence Millioud Henriques

Anne-Frédérique Rochat, en 2015, alors qu’elle était sélectionnée pour le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2016. Odile Meylan

Il faut le dire… un certain sadisme encre la plume d’Anne-Frédérique Rochat qui laisse ses personnages se noyer, lentement, longuement, dans les abîmes du destin. Sans bouée! Ni condescendance aucune. Pourquoi mentir? Pourquoi édulcorer artificiellement la photo-finish de la course existentielle? C’est juste la vie, «Les choses de la vie», dirait Claude Sautet, ses malaises et ses vents contraires, qui n’épargnent personne.