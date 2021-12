Présidentielle française – Anne Hidalgo propose une primaire de la gauche Face à «une gauche fracturée qui désespère beaucoup de nos concitoyens», la candidate socialiste appelle les candidats de son bord politique à participer à une primaire.

«Organisons une primaire de la gauche», a déclaré mercredi Anne Hidalgo sur TF1. (Photo d’archives) AFP/Alain JOCARD

La candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo a proposé mercredi sur TF1 l’organisation d’une primaire de la gauche «arbitrée par nos concitoyens», face à la situation d’une «gauche fracturée» qui «désespère beaucoup de nos concitoyens».

«Organisons une primaire de la gauche, que viennent participer à cette primaire les candidats qui veulent gouverner ensemble», a déclaré la maire de Paris, à la peine dans les sondages, précisant qu’elle maintiendrait sa candidature si son appel n’était pas entendu.

«Je sais que si nous ne faisons pas ce rassemblement, il n’y aura pas de possibilité pour cette gauche de continuer à exister dans notre pays», a-t-elle poursuivi, alors qu’elle n’avait pas souhaité, tout comme Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, participer à la primaire populaire, lancée par un mouvement citoyen fort de 210’000 participants.

Proposition quasi morte-née

L’invitation de la socialiste a aussitôt été déclinée par les communistes et les Insoumis qui moquent une «proposition de la dernière chance». Chez les écologistes, on renvoyait vers une matinale jeudi du candidat Yannick Jadot pour trancher.

«Une candidature d’union n’a de sens que si tous les candidats partagent les mêmes propositions.» François Hollande

Au sein même du PS, certains n’y croient guère. À commencer par l’ancien président François Hollande qui a jugé sur BFMTV qu’«une candidature d’union n’a de sens que si tous les candidats partagent les mêmes propositions. Or on sait que ce n’est pas le cas».

Mais Olivier Faure, premier secrétaire du PS, a salué «le choix courageux d’une femme d’État qui a le sens de la gravité du moment et de l’immense responsabilité de celles et ceux qui portent le projet d’une République écologique et sociale».

AFP

