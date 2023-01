Investissements helvétiques – Bilan morose pour le marché suisse des fonds de placement Les principales classes d’actifs affichent des reculs et le marché d’ensemble accuse des sorties d’argent.

L’éclatement de la guerre en Ukraine, la spirale inflationniste et le relèvement des taux a ramené les volumes placés dans les véhicules d’investissement helvétiques aux niveaux de 2019. KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Dans le sillage de marchés financiers en petite forme, les fonds de placements suisses ont globalement connu une évolution négative l’année dernière.

À fin décembre, le marché suisse des fonds d’investissement représentait 1325 milliards de francs, en recul de 13,7%, indique jeudi la faîtière Asset Management Association Switzerland (Amas), qui se base sur les données de ses membres. L’éclatement de la guerre en Ukraine, la spirale inflationniste et le relèvement des taux a ramené les volumes placés dans les véhicules d’investissement helvétiques aux niveaux de 2019.

La contreperformance du marché a entamé les volumes à hauteur de 204,6 milliards de francs. Les sorties nettes d’argent ont atteint 5 milliards, précise le communiqué. Au niveau de la collecte, une embellie est cependant intervenue au quatrième trimestre, pendant lequel des entrées d’argent 4,6 milliards ont été enregistrées.

Les grandes banques UBS (25,7%) et Credit Suisse (14,3%) sont les principaux émetteurs du marché suisse. KEYSTONE/URS FLUEELER

Par classe d’actifs, les volumes des fonds en actions s’élevaient à fin 2022 à 565,07 milliards de francs, en baisse de 20,7%. Des reflux nets de 7,34 milliards sont à déplorer pour cette catégorie qui représentait 42,6% du marché total. Du côté des obligations, les sorties nettes ont atteint 17,47 milliards. La masse placée a reculé de 12,3% à 375,27 milliards (28,3% du marché).

Les fonds de stratégie de placement et ceux du marché monétaire ont connu une collecte favorable, respectivement de 2,84 milliards et de 20,06 milliards de francs. Les volumes ont néanmoins reculé à 164,17 milliards (-3,3%) et 121,99 milliards (-4,1%).

Le groupe genevois Pictet (5,5%) est le premier acteur romand, en cinquième position. KEYSTONE/SALVATORIE DI NOLFI

Les grandes banques UBS (25,7%) et Credit Suisse (14,3%) sont les principaux émetteurs du marché suisse, loin devant le gestionnaire d’actifs Swisscanto (9,5%). Le groupe genevois Pictet (5,5%) est le premier acteur romand, en cinquième position.

