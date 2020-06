COMPLET | Dès Fr. 13'600.- | Du 10 au 25 novembre 2020 – Antarctique, expédition polaire au cœur du continent blanc Plus qu’un simple voyage, vivre une expédition en Antarctique demeure aujourd’hui encore un privilège.

Cette aventure, au cœur du continent de tous les superlatifs, vous offrira d’impressionnants paysages de glaciers et d’icebergs et une faune bien présente, qui résiste miraculeusement aux assauts climatiques. Cette expédition se fera à bord de l'Océan Diamond, un navire polaire confortable et à taille humaine et sera accompagnée par un guide naturaliste francophone, dédié au groupe Tribune de Genève / 24 Heures.

Programme Afficher plus Jour 1: mardi 10 novembre 2020: Genève - Buenos Aires

Buenos Aires Jour 2: mercredi 11 novembre 2020: Buenos Aires (Arrivée)

Buenos Aires (Arrivée) Jour 3: jeudi 12 novembre 2020: Buenos Aires

Buenos Aires Jour 4: vendredi 13 novembre 2020: Buenos Aires - Ushuaia

Buenos Aires - Ushuaia Jour 5: samedi 14 novembre 2020 : Ushuaia : PN Terre de Feu et embarquement

PN Terre de Feu et embarquement Jours 6 - 7: dimanche 15 au lundi 16 novembre 2020: Passage de Drake

Passage de Drake Jours 8 - 11: mardi 17 au vendredi 20 novembre 2020: Shettlands du Sud et Péninsule Antarctique

Shettlands du Sud et Péninsule Antarctique Jours 12 - 13: samedi 21 au dimanche 22 novembre 2020: Passage de Drake

Passage de Drake Jour 14: lundi 23 novembre 2020: Ushuaia (débarquement) - Buenos Aires

Ushuaia (débarquement) - Buenos Aires Jour 15: mardi 24 novembre 2020: Buenos Aires - Genève

Buenos Aires - Genève Jour 16 : mercredi 25 novembre 2020: Genève (Arrivée) Voir le programme complet

Prix par personne

Fr 13'600.-

Détail des prestations Afficher plus Ce prix comprend: Les vols internationaux Genève - Buenos Aires - Genève en classe économique, y compris les taxes aéroportuaires

Les vols internes Buenos Aires - Ushuaia - Buenos Aires en classe économique, taxes comprises, y compris une pièce de bagage par personne max. 15kg

Tous les transferts selon programme

Le logement en chambre double

Les repas selon tableau « jour par jour »Les visites (deux 1/2 journées) à Buenos Aires, avec guide francophone

Une soirée tango à Buenos Aires

Une excursion (1/2 journée) dans le parc national de la Terre de Feu

Les entrées dans le parc national

Une documentation de voyage

Une assistance francophone durant votre voyage Ce prix ne comprend pas: Toute extension facultative éventuelle

L’éventuelle nuitée en bivouac en Antarctique (CHF 295pp)

L’assurance annulation & assistance obligatoire

Les repas non mentionnés dans le programme

Les boissons (certaines boissons durant l’expédition)Les dépenses personnelles et les pourboires

Les dépenses personnelles et les pourboires

La majoration de 3% en cas de paiement par carte de crédit

Les points forts de ce voyage :

De nombreuses activités et sorties sur le continent blanc, avec notamment des excursions sur l’eau à bord d’un zodiac et sur terre.

La découverte d'une faune polaire emblématique (manchots, phoques, baleines) résistant aux assauts d’un climat rigoureux.

Un yacht d’expédition considéré comme l'un des navires les plus confortables opérant actuellement dans les eaux polaires.

Plusieurs escales prévues dans des lieux majestueux, composés de glaciers impressionnants.

Un guide naturaliste privé dédié à votre groupe qui possède une riche expérience du monde polaire.

La traversée du fameux passage de Drake, mythique point de passage entre l'Amérique du sud et l'Antarctique.

A bord du bateau, une équipe de guides expérimentés aux connaissances complémentaires.

Avant l'expédition : deux 1/2 journées de visite de Buenos Aires et une soirée tango.

Et en option : faire l'expérience fascinante d'une nuit sous tente sur le continent blanc.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter:

Michèle Paoli

Téléphone: 079 435 12 35

E-mail: michele.paoli@tamedia.ch