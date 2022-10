La belle surprise lausannoise – Anthony Braizat et le SLO continuent de faire profil bas Vainqueurs à Thoune (2-0) six jours après avoir battu le LS, les Stadistes et leur entraîneur refusent de se voir comme des candidats à la promotion. André Boschetti

L'attaquant du SLO Teddy Okou a inscrit un nouveau doublé pour offrir une victoire inattendue à son équipe sur la pelouse du FC Thoune, vendredi soir. Keystone

Le parcours de Stade Lausanne Ouchy est de plus en plus épatant. Moins d’une semaine après avoir remporté un derby de haute lutte contre le Lausanne-Sport, le club de la Pontaise s’est offert le luxe d’infliger sa toute première défaite à domicile de la saison au FC Thoune, l’autre favori à la promotion en Super League. Deux victoires qui confortent plus que jamais la place du SLO sur le podium de Challenge League mais ne perturbent aucunement la quiétude et l’humilité que prône Anthony Braizat. «Il faut reconnaître que même si ces deux dernières victoires sont globalement méritées, tant face au LS qu’à Thoune, les fameux petits détails ont tourné en notre faveur, admet le coach lausannois. Mais elles ne changent absolument rien aux objectifs que nous nous étions fixés en début de championnat.»

Des ambitions qui ne sont pas modestes mais réalistes, selon Anthony Braizat. «Nous voulons faire quinze points par tour. Au premier, nous n’y étions d’ailleurs parvenus qu’à la 9e journée grâce à un succès à Vaduz. Là, les choses se passent mieux encore avec ces six unités récoltées lors des deux premières rencontres du deuxième tour, mais ces bons résultats ne modifient, pour le moment, rien à notre objectif initial.»

Si le SLO continue de tutoyer les meilleurs, les raisons sont très simples, selon le technicien stadiste: une immense solidarité et un remarquable état d’esprit. «Contrairement à d’autres équipes, nous n’avons pas ces individualités qui nous permettraient de faire à elles seules la différence dans les moments difficiles. Mon groupe connaît ses limites et reste pleinement conscient que ce ne sera que grâce au travail et à une bonne dose d’humilité que nous continuerons à réaliser un très bon parcours. Si ces vertus disparaissent, voire faiblissent un peu, on en verra tout de suite les conséquences.»

«Mon groupe connaît ses limites. […] Ce ne sera que grâce au travail et à une bonne dose d’humilité que nous continuerons à réaliser un très bon parcours» Anthony Braizat, entraîneur de Stade Lausanne Ouchy

Même s’il n’a pas la profondeur de banc du LS, d’Aarau ou du FC Thoune, pour ne citer que les principaux candidats au podium, Anthony Braizat a pu vérifier ces derniers temps que ses remplaçants étaient eux aussi capables d’amener une plus-value. «Danho, Garcia et tous ceux qui sont entrés en jeu ont joué un rôle décisif lors de nos deux derniers succès. Un apport supplémentaire indispensable en tout temps mais surtout lors de cette semaine anglaise qui va nous coûter beaucoup d’énergie.»

Dans cet ordre d’idées, le calendrier va offrir un petit avantage au SLO puisqu’il bénéficiera de 48 heures de repos de plus que Vaduz qui affrontera, lui, Aarau dimanche seulement. «Oui, mais les choses changeront pour nous lorsque nous irons à Schaffhouse, samedi prochain. Là, ce sera au tour de notre hôte de bénéficier de deux jours supplémentaires pour récupérer. Pour nous préparer au mieux, nous nous déplacerons d’ailleurs la veille déjà à Schaffhouse.»

Vaduz puis à Schaffhouse

Un voyage que le SLO entreprendra peut-être dans l’inédit costume de leader si, par exemple, Wil et le LS devaient partager l’enjeu mardi et que son équipe damait le pion aux Liechtensteinois le lendemain. Une hypothèse que le Français n’envisage absolument pas: «Concentrons-nous déjà sur nous et ce que nous aurons à faire et à corriger pour battre un adversaire qui réalise un superbe parcours en Europe. Car malgré ces deux dernières belles victoires, tout est encore loin d’être parfait chez nous. Nous avons encore une marge de progression.»

Pour tenter de rassembler un peu plus de monde que d’habitude à la Pontaise mercredi, SLO offrira l’entrée gratuite au stade à tous ses supporters de 16 ans et moins. Quant aux adultes, l’entrée ne leur coûtera que 10 francs seulement. Difficile de faire mieux.

