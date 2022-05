Football – Anthony Braizat passe de Colovray à la Pontaise Le coach français quitte le banc Nyon pour s’asseoir sur celui du SLO. Un transfert intervenu au sein de la famille stadiste, entre deux clubs détenus par le même patron. Nicolas Jacquier

Anthony Braizat (44 ans) passe d’un Stade (Nyonnais) à l’autre Stade (Lausanne). Le Français va retrouver la Challenge League, qu’il avait déjà connue sur le banc de Servette. KEYSTONE

Stade-Lausanne-Ouchy tient son nouvel entraîneur. Sans surprise, il s’agit d’Anthony Braizat, dont le nom circulait avec insistance depuis quelques jours déjà pour remplacer Meho Kodro, dont le contrat n’a pas été reconduit.

À 44 ans, le technicien français débarque du Stade Nyonnais (Promotion League), également présidé par Vartan Sirmakes, le propriétaire des Lions. Ce transfert interne, intervenu au sein de la même famille «stadiste», permettra à Braizat de retrouver la Challenge League, une catégorie qu’il avait déjà connue sur le banc du Servette FC lorsqu’il avait fêté l’ascension du club «grenat» au printemps 2016.

Clin d’œil du destin

Six mois plus tard, l’homme de la promotion avait été débarqué à la Praille pour céder la place et son banc à… Meho Kodro, qu’il s’apprête à son tour à remplacer six ans plus tard! Le destin réserve parfois des clins d’œil farceurs…

Passé par Cannes, Lyon, Laval et Toulouse, le milieu de terrain avait terminé sa carrière de joueur à Servette. En Suisse, il avait aussi entraîné Yverdon avant de s’asseoir sur le banc de Colovray en janvier 2020 pour y diriger Nyon à 60 reprises pour une respectable moyenne de 1,57 point par sortie. Comme son prédécesseur Meho Kodro, Anthony Braizat sera assisté de Dalibor Stevanovic et Zoran Lemajic dans son nouveau défi.

«Je remercie la direction pour sa confiance, a fait savoir l’heureux élu. Je suis prêt à bosser pour aider le club à atteindre ses objectifs. J’ai extrêmement hâte de recommencer et de retrouver mes joueurs à la reprise des entraînements.»

«C’est un jeune coach, qui a fait du bon travail notamment au niveau de la formation. C’est un grand travailleur et il connaît bien le football suisse» Les dirigeants du SLO dans leur communiqué

Pour les dirigeants du SLO, le choix de Braizat s’est imposé naturellement. «Nous apprécions sa manière de travailler, peut-on lire dans le communiqué annonçant sa nomination. C’est un jeune coach, qui a fait du bon travail notamment au niveau de la formation. C’est un grand travailleur et il connaît bien le football suisse. Sa mission est de poursuivre sur la lancée de ces dernières saisons, continuer de faire évoluer et progresser l’équipe, en pratiquant un football attractif qui plaira à notre public.»

