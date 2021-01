La nouvelle pépite des gardiens suisses – Anthony Racioppi: «La Coupe du monde au Qatar? Oui, j’y pense» Rien ne fait peur au brillant gardien genevois de Dijon. Ni la Ligue 1, ni sa probable future concurrence avec Yann Sommer, ni l’idée d’un jour défendre la cage d’un grand club. Florian Vaney

Anthony Racioppi KEYSTONE

S’il y a une chose qui saute aux yeux lorsqu’on a Anthony Racioppi (22 ans) en face de soi, c’est sa confiance en lui. Mélange probable d’un trait de caractère inné et d’une jeunesse passée en internat. Le garçon n’avait que 11 ans lorsqu’un recruteur a vu en lui un diamant brut et qu’il lui a été proposé de quitter son Genève, son CS Chênois pour la vie à Lyon. Une demi-vie à rêver de devenir en grand footballeur, l’autre à tout mettre en œuvre pour y parvenir. Loin des proches, loin des tentations. Voilà qui forge un caractère. Si bien que lorsque le Genevois pense football et réussite, rien ne saurait se mettre en travers de son chemin. Ce n’est pas le Dijon FCO, qu’il contribue à maintenir tant bien que mal la tête hors de l’eau en Ligue 1, qui va s’en plaindre. Ni la Suisse, habituée à pouvoir compter sur des gardiens de qualité depuis plusieurs années.