Bilan du festival – Antigel annonce une fréquentation record pour 2023 De concerts en spectacles, la 13e édition aurait réuni «plus de 55’000 personnes». Prochain rendez-vous du 2 au 24 février 2024. Fabrice Gottraux

Concert et projection par l’artiste genevois Varnish La Piscine, mercredi 22 février à l’Alhambra pour la 13 e édition d’Antigel. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Il y a trois ans, en 2020, Antigel annonçait une fréquentation record avec 55’000 spectateurs. Le festival échappait de peu à la pandémie de Covid qui allait bouleverser le monde entier. En 2021, malgré les mesures sanitaires, la manifestation réussissait à monter une édition réduite. Les concerts interdits à l’intérieur, on s’était reporté sur une lecture musicale dans une église. En 2022, enfin, le public revenait pour de bon dans les salles, prudemment encore, 27’000 personnes pour la 12e édition.

Et en 2023? Antigel renoue avec les bons chiffres. Selon les organisateurs, la 13e édition du festival genevois, qui s’est tenue du 3 au 25 février, aurait battu un nouveau record de fréquentation: «plus de 55’000 personnes», sans préciser le nombre.

«Ce lac a du succès»

Deux éléments se distinguent cette année. Le spectacle vivant, essentiellement de la danse. Et les concerts. Les musiciens internationaux, anglophones essentiellement, constituent toujours l’attrait principal d’Antigel, son moteur. Deux salles du centre-ville ont accueilli le gros des groupes, le Casino-Théâtre et l’Alhambra.

On retient les excellentes prestations de November Ultra et Alela Diane, également de Justin Sullivan, loin de la métropole, dans le temple de Satigny. On suivra la carrière du champion local, Varnish La Piscine, adepte aussi bien du refrain hip-hop que des bricolages visuels, ceci avec sa propre série, «Ce lac a du succès», une «fan fiction» projetée à l’Alhambra entre deux parties orchestrales.

Coup de cœur de la rédaction, «Cuir» d’Arno Ferrera et Gilles Polet, interroge la masculinité.

Concernant le spectacle vivant, Antigel a livré une affiche particulièrement relevée, consolidant de la sorte un domaine qu’on a connu moins bien doté auparavant. Les têtes d’affiche en 2023? «LOVETRAIN2020», d’Emanuel Gat, à la Comédie de Genève ainsi que le magnifique «Colossus», d’après Stephanie Lake, par le Ballet Junior de Genève, à la salle des fêtes du Lignon.

Coup de cœur de la rédaction, «Cuir» d’Arno Ferrera et Gilles Polet, à la salle des fêtes de Carouge, mettait en présence deux hommes harnachés, interrogeant dans ce corps à corps sublime des notions telles que la virilité et la masculinité.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.