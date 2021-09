Théâtre en plein air à Monthey – «Antigone a une dimension très populaire» Lorenzo Malaguerra monte la tragédie de Sophocle sur l’esplanade du Crochetan en ouverture de saison. Interview. Natacha Rossel

Noémie Schmidt dans le rôle-titre d’«Antigone», tragédie de Sophocle mise en scène par Lorenzo Malaguerra, Marino Trotta

Antigone en éclaireuse d’un retour sur le chemin du théâtre. En ouverture de saison du Crochetan, son capitaine Lorenzo Malaguerra donne à entendre le cri de résistance de l’héroïne de Sophocle sur l’esplanade de la salle montheysanne. Joué en plein air, au cœur de la ville, ce chef-d’œuvre écrit en 441 av. J.-C. entre en résonance avec notre époque tourmentée. Sous les traits de la comédienne valaisanne Noémie Schmidt, la fille d’Œdipe bravera l’autorité de son oncle, le roi Créon, pour donner une sépulture à son frère Polynice. Figure de l’opposition au pouvoir, Antigone n’en finit pas de fasciner.

Les interprétations du mythe d’Antigone sont multiples. Sous quel angle montez-vous ce texte? Je préfère la version de Sophocle à celle d’Anouilh (ndlr: écrite au début des années 1940) car il prend clairement le parti d’Antigone. C’est une figure positive, qui a une incroyable force de vie, tandis que Créon est décrit comme un tyran que rien ne peut excuser. Cette lecture dichotomique entre en résonance avec les tensions qui marquent notre époque. En écoutant certaines phrases prononcées par Créon, on croirait entendre un discours de Trump. Le rapport au pouvoir est au cœur de la pièce. Elle a aussi une dimension mystique: plus la tragédie avance, plus la terreur s’empare de la cité. Et cette terreur est ancestrale, de l’ordre de l’inconscient.

Dans le contexte de la pandémie, que nous dit Antigone? Dernièrement, quelqu’un m’a dit: «Tu appliques le pass sanitaire et tu montes «Antigone»? Oui, c’est une figure de résistance, mais attention aux analogies. Elle ne s’oppose pas à un vaccin ou à un pass; elle veut simplement honorer la mort de son frère. Il s’agit là d’une résistance fondamentale au pouvoir, son opposition n’est pas liée à un sujet politique ou idéologique.

Lorenzo Malaguerra a choisi de monter la pièce en plein air, sur l’esplanade du Théâtre du Crochetan. Marino Trotta

Vous montez la pièce en plein air. Un choix pratique ou dramaturgique? Les deux. Après un an et demi de pandémie, faire revenir les spectateurs au théâtre s’avère compliqué. Jouer en plein air est une façon de rappeler à la ville que l’on existe. Les passants nous voient répéter sur l’esplanade. Sur le plan dramaturgique, le rapport aux éléments, le ciel, les météores, etc., est très présent dans le texte de Sophocle. On sent que la pièce est écrite pour le vent qui souffle dans le costume des comédiens. Et le fait de jouer cette tragédie vieille de 2500 ans au cœur de la ville, dans un environnement urbain, avec le bruit des voitures, nous permet de la ramener à aujourd’hui.

C’est donc dans cette envie de recréer un lien que vous avez confié les rôles du chœur à des habitants de la région? Oui, cela s’est fait par le bouche-à-oreille. Pour l’anecdote: il y a six mois, j’étais à la banque et j’ai croisé un monsieur qui m’a dit qu’il faisait du théâtre amateur et m’a demandé si j’avais un rôle pour lui. Tout est parti de là. Finalement, nous avons réuni 40 personnes de 7 à 80 ans. Trois des six chœurs sont chantés par des femmes. Les trois autres sont repris soit par le coryphée (ndlr: interprété par Vincent Rime), soit par un chœur bigarré qui se mêle aux spectateurs.

Les rôles du chœur ont été confiés à des habitants de la région de Monthey. Marino Trotta

Vous montez la pièce pour la troisième fois. Pourquoi y revenir? Parce que cette pièce parle à toutes les générations. Les enfants peuvent se retrouver dans la figure d’Antigone, mais aussi dans celle de Hémon, fils de Créon. Il a une scène incroyable avec son père que chacun de nous a vécue – avec des conséquences moins dramatiques. J’ai remarqué que cette tragédie a une dimension extrêmement populaire.

