Challenge League – Antoine Bernede au LS: «Je sais comment gagner des titres» Après avoir évolué avec les stars du PSG, le nouveau milieu de terrain lausannois a soulevé d’autres trophées avec Salzbourg. Il évoque son parcours et ce qu’il souhaite apporter au club de la Tuilière. Nicolas Jacquier

Antoine Bernede en Europa League avec Salzburg, face à Villarreal en 2021. Le Français apporte son expérience pour viser la promotion avec le LS. AFP

Le premier transfert du mercato hivernal du LS s’est fait quelque peu désirer mais il a fini par arriver. Avec Antoine Bernede (23 ans), le club de la Tuilière a mis la main sur un joueur au talent reconnu. Après avoir côtoyé les Buffon, Marquinhos, Neymar, Rabiot, Di Maria et autres stars au sein du PSG de Thomas Tuchel, le jeune milieu de terrain avait choisi l’Autriche – et le taureau ailé du Red Bull Salzbourg – pour y relancer sa jeune carrière. Le voici désormais lausannois, au moins jusqu’en juin, davantage si affinités réciproques. Il a fait la connaissance de ses nouveaux coéquipiers juste avant de monter dans l’avion pour la Tunisie et le camp d’entraînement de Tabarka. C’est là-bas que nous l’avons joint.