Portrait – Antoine Gallimard, faiseur de Nobel Avec le Prix Nobel de littérature attribué à Annie Ernaux, la maison Gallimard étoffe son prestigieux palmarès. Rencontre avec Antoine, troisième du nom. Alain Rebetez - Paris

Le groupe d’édition, qu’Antoine Gallimard dirige depuis 1988, vend plus de 200’000 livres chaque jour. PASCO/LEA CRESPI

En un siècle, ce bout de rue a changé trois fois de nom, mais c’est là, au 5 de la rue Gaston-Gallimard, que le fondateur de la plus prestigieuse maison d’édition française avait planté son siège, en 1929. L’immeuble est vénérable, modeste en façade mais creusé à l’arrière de couloirs et d’escaliers dérobés qui desservent d’innombrables bureaux et découvrent un salon magnifique ouvert sur un gracieux jardin. On est au cœur du Paris de l’édition, à deux pas du boulevard Saint-Germain et pourtant le temps, ici, semble suivre un rythme propre. C’est là qu’Antoine Gallimard, troisième du nom et patron de la maison depuis 1988, reçoit.