Réunification de Chypre – Antonio Guterres à Genève pour relancer la diplomatie onusienne Le secrétaire général de l’ONU s’investit directement dans la reprise des discussions entre Chypriotes turcs et grecs pour résoudre un conflit territorial qui empoisonne l’Europe. Alain Jourdan

Avant le début des discussions mercredi au Palais des Nations, Antonio Guterres a reçu les représentants de chaque délégation à l’Hôtel Intercontinental. Ici avec le président chypriote turc Ersin Tatar (à gauche). UN Photo/Jean-Marc Ferré

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, est arrivé à Genève en début de semaine, entouré d’une importante délégation de conseillers et d’experts. Il veut piloter en direct la reprise de «discussions informelles» entre Chypriotes turcs et Chypriotes grecs, qui auront lieu jusqu’à jeudi en présence des puissances dites «garantes» de l’indépendance de Chypre depuis 1960, à savoir la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni.

Depuis 1974, le tiers nord de l’île, contrôlé par l’armée turque, s’est autoproclamé République turque de Chypre du Nord (RTCN). Une entité sans existence sauf aux yeux d’Ankara. Au sud, la République de Chypre, qui a adhéré à l’Union européenne en 2004, est la seule à jouir de tous les attributs d’un État. Les rivalités de territoires héritées de la décolonisation ont contribué à entretenir depuis presque cinquante ans les tensions entre communautés, entretenant le risque de voir la situation dégénérer. Les précédentes discussions menées à Genève puis Crans-Montana en 2017, alors annoncées comme «historiques», avaient débouché sur une impasse.