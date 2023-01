Conflit israélo-palestinien – Antony Blinken arrive à Tel-Aviv pour tenter de réduire les tensions Le secrétaire d’État américain continue sa tournée éclair au Moyen-Orient en rencontrant le premier ministre israélien, ainsi que le président de l’Autorité palestinienne.

Le haut diplomate de Washington, après avoir rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi et le ministre des Affaires étrangères du pays, a quitté l’Égypte en direction d’Israël et des territoires palestiniens. AFP/Khaled DESOUKI

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé lundi à Tel-Aviv pour des discussions avec Israéliens et Palestiniens qu’il a déjà appelés au «calme» et à la «désescalade», sur fond d’une nouvelle spirale de violences.

Cette visite, deuxième étape d’une tournée moyen-orientale éclair ayant débuté dimanche en Égypte, était prévue de longue date mais a pris une tournure différente avec les violences des derniers jours.

Les morts côté palestinien comme israélien se sont multipliés: attentats, fusillades, raids aériens et sanctions ne cessent de se répondre malgré les appels internationaux à la «retenue».

«Nous appelons toutes les parties au calme et à apaiser les tensions», a lancé M. Blinken lors d’une conférence de presse aux côtés de son homologue égyptien Sameh Choukri, avant son départ du Caire.

Ce dernier a plaidé pour «une solution juste» au conflit israélo-palestinien, plus que jamais dans l’impasse.

M. Blinken doit notamment rencontrer lundi à Jérusalem le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et, mardi, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

«Je veux pouvoir entendre ce que les gens qui sont affectés au quotidien (par le conflit) ont à dire», a dit le responsable américain à la chaîne saoudienne Al-Arabiya.

Il insistera auprès des deux parties sur «la nécessité urgente de prendre des mesures de désescalade des tensions afin de mettre fin au cycle de violences qui a coûté la vie à trop de personnes innocentes», a indiqué le département d’État avant la visite.

Accès de violences

Dans la foulée d’attaques anti-israéliennes, le gouvernement de Benyamin Netanyahou, le plus à droite de l’histoire d’Israël, a annoncé des mesures visant à punir les proches des auteurs d’attentats.

Dimanche, les forces israéliennes ont mis sous scellés la maison de la famille d’un Palestinien qui a tué six Israéliens et une Ukrainienne vendredi à Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la Ville sainte occupée par Israël, en vue de la détruire. La maison d’un Palestinien qui a blessé samedi deux Israéliens, un père et son fils, également à Jérusalem-Est, devait être aussi mise sous scellés.

Des gardes israéliens ont tué dimanche un Palestinien en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Lundi, les forces israéliennes ont tué un Palestinien à Hébron en Cisjordanie, selon les autorités palestiniennes.

Les attaques anti-israéliennes ont eu lieu après un raid israélien le plus meurtrier depuis des années en Cisjordanie avec dix Palestiniens tués à Jénine, suivi de tirs de roquettes de Gaza vers Israël et de frappes israéliennes de représailles.

Interlocuteur égyptien

M. Blinken a débuté sa tournée en Égypte, pays dont la diplomatie et surtout les services de renseignement sont régulièrement sollicités pour intervenir dans la question palestinienne.

Premier pays arabe à avoir signé la paix avec Israël en 1979, et État voisin de la bande de Gaza sous blocus israélien depuis plus de 15 ans, l’Égypte reçoit tout autant les chefs de gouvernement israéliens que les dirigeants des différents partis palestiniens.

De nouveau, la présidence égyptienne a assuré que «l’Égypte avait mené ces derniers jours des efforts pour tenter de contrôler la flambée de tensions».

Si les États-Unis et l’Égypte, l’un des principaux bénéficiaires de l’aide militaire américaine, sont des acteurs diplomatiques de poids, il n’en reste pas moins que pour les experts, la marge de manœuvre de M. Blinken paraît limitée.

Washington a condamné une attaque «épouvantable» à Jérusalem-Est et M. Blinken va enjoindre M. Netanyahou et Abbas à «prendre urgemment des mesures en vue d’une désescalade» selon le département d’État.

Mais, en privé, des responsables américains ne cachent pas leur frustration face à l’escalade et l’impasse dans laquelle se trouve le conflit israélo-palestinien.

Si peu d’avancées sont attendues sur le front de la désescalade, Washington tente surtout de renouer avec M. Netanyahou, selon les analystes.

Des responsables se sont récemment succédé à Jérusalem et certains experts évoquent une possible venue de M. Netanyahou à la Maison-Blanche dès février.

AFP

