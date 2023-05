Hockey sur glace – Antti Törmänen fera l’impasse sur la saison 2023-2024 Le HC Bienne a annoncé mercredi que son entraîneur ne sera pas sur le banc l’an prochain. Le Finlandais veut se concentrer exclusivement sur le traitement de sa maladie. Ruben Steiger

Antti Törmänen n’entraînera pas le HC Bienne en 2023-2024. KEYSTONE/Anthony Anex

Récent finaliste de National League contre Genève-Servette, le HC Bienne a tenu sa conférence de presse de fin de saison mercredi matin. À cette occasion, le club seelandais a communiqué plusieurs informations. La première concerne son entraîneur Antti Törmänen.

Le technicien finlandais de 52 ans fera l’impasse sur la saison 2023-2024 en raison de sa maladie. Pour rappel, entre le quart de finale contre Berne et la demi-finale contre les ZSC Lions, le HC Bienne avait annoncé que le coach était à nouveau atteint d’un cancer. Antti Törmänen se concentrera uniquement sur sa thérapie lors des prochains mois.

«Je suis très triste de vous informer que je dois renoncer à être entraîneur principal du HC Bienne pour l’année à venir en raison d’une rechute de mon cancer, a déclaré Antti Törmänen. Mais maintenant, je dois penser à moi, à ma santé et à ma famille. Je me souviendrai de notre aventure et de votre soutien, qui me poussent à me battre encore plus fort et à revenir en vainqueur de ma propre bataille.»

L’assistant s’en va aussi

Son remplaçant à la bande n’est pour l’heure pas encore connu, mais il sera communiqué dans les prochaines semaines. Une chose est sûre, il ne s’agira pas de l’assistant Oliver David. Comme le laissait présager la rumeur, l’Américain de 44 ans s’en va en Autriche, où il officiera comme entraîneur principal du Red Bull Salzbourg, récent champion de ICEHL.

Les Seelandais ont également annoncé leur premier transfert en vue du nouvel exercice. Ils ont mis sous contrat pour deux ans l’attaquant de 23 ans Ian Derungs. Ce dernier débarque en provenance du HC Ajoie avec lequel il a réalisé 10 points en 33 sorties.

Ruben Steiger

