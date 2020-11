Il perd ses deux passeports – Apatride à cause d’un mariage de complaisance Le Conseil d’État annule la naturalisation d’un homme. Condamné, il perd sa nationalité camerounaise. La justice donne raison au gouvernement genevois. Fedele Mendicino

Photo d’illustration. Keystone

Vu de loin, l'avenir d’Édouard* s'annonçait radieux. Ce Camerounais est venu en Suisse il y a 11 ans pour entrer à l'Université. Quelques années plus tard, il a décroché un bachelor en psychologie et un master en ressources humaines. Il se marie à la Mairie en 2016 devant une poignée de compatriotes et décroche le passeport à croix blanche l'année suivante.

Mais derrière cette image d'Épinal se cache une autre réalité: en 2018, suite à une dénonciation de son épouse, Édouard a été condamné pénalement pour avoir conclu un mariage de complaisance afin de rester en Suisse une fois son permis d'étudiant échu. Cette année, le Conseil d'État a annulé sa naturalisation et la justice confirme cette décision dans un arrêt rendu cet automne. Déchu de son passeport camerounais cet été, pays qui ne permet pas la double nationalité, il est à ce jour apatride et doit bel et bien envisager de quitter la Suisse.