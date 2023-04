CONCOURS | 5 x 2 entrées à gagner – Apéritif et concert d’ouverture du WEMP 24 heures vous offre 5 x 2 entrées pour l’apéritif et concert d’ouverture du WEMP, le jeudi 4 mai 2023 dès 17h30.

Apéritif et concert d’ouverture du WEMP Ira Polyarnaya

Le Week-End Musical de Pully fête sa 10e édition et propose une programmation exceptionnelle, de Marina Viotti à Nikolai Lugansky en passant par le violoncelliste Lionel Cottet tout en servant de tremplin aux meilleurs jeunes talents locaux. Le festival s’ouvre en feu d’artifice le jeudi 4 mai avec, dès 17h30, un cocktail réservé aux mécènes, sponsors, soutiens et gagnants du concours 24 heures, puis à 19h le concert à 2 pianos de l’éblouissant Duo Berlinskaïa-Ancelle, avec notamment au programme Rachmaninov et Gershwin.

Informations complémentaires: www.wempully.ch

Participez gratuitement, jusqu’au lundi 10 avril 2023 à 23h, en remplissant le formulaire: